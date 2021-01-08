ФАН установил личности всех погибших в авиакатастрофе под Петербургом

Санкт-Петербург, 8 января. Жертвами ЧП в Ленобласти стали пилот самолета Piper и два пассажира. Сейчас установлены имена и фамилии всех жертва катастрофы.

В результате крушения погиб пилот Николай И., 1983 года рождения, а также два пассажира: Арина Б., 1991 года рождения, и Иван К., 1989 года рождения.

Согласно основной версии, самолеты Piper и Cessna могли столкнуться из-за ошибки в пилотировании. Непосредственный контакт произошло в небе над аэродромом. Предполагается, что в момент столкновения один из самолетов взлетал, второй — заходил на посадку. По словам очевидцев, самолет Piper начал резкое снижение на высоте в 200-300 метров.

В Сети ранее появились кадры с места ЧП. Пилот Piper оказался профессионалом с 2000 часами налета.