Водителю оторвало голову в ДТП с грузовиком под Екатеринбургом

Екатеринбург, 8 января. Автоинспекторы устанавливают обстоятельства аварии с участием легкового автомобиля и грузовика под Екатеринбургом. В результате столкновения водить первой машины лишился головы.

По данным правоохранителей, мужчина за рулем иномарки Geely вылетел на встречную полосу и на скорости протаранил грузовик, перевозивший молоко.

По словам очевидцев, от страшного удара водитель легкового авто остался без головы и мгновенно умер. Обезображенный труп лежал прямо на дороге. Сотрудники ГИБДД рассматривают несколько версий ДТП. Не исключено, что водитель мог уснуть за рулем или отвлечься во время движения.

В Приморском крае микроавтобус Isuzu Fargo на скорости врезался в припаркованный на обочине грузовик. Удар был такой силы, что кузов первого авто превратился в груду железа. Врачи не смогли спасти жизнь водителя микроавтобуса, сообщал ФАН.