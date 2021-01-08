Смертельный полет под Петербургом мог быть подарком на 30-летие погибшей пассажирке

Санкт-Петербург, 8 января. Полет на легкомоторном самолете в Ленобласти закончился для двух пассажиров и пилота трагедией. Борт потерпел крушение сразу после взлета.

Погибшими оказались Арина Б. и Иван К. Предположительно, молодые люди встречались. Сегодня девушке исполнилось 30 лет. Возможно, возлюбленной погибшей решил устроить ей праздник и подарил полет на легкомоторном самолете.

Судя по соцсетям молодого человека, он был женат на девушке. Однако точной информации об этом нет.

Федеральное агентство новостей установило личность всех погибших в авиакатастрофе в Ленобласти. Известно, что спасатели достали тела члена экипажа и пассажиров из-под обломков самолета.