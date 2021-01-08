Замена российского авиадвигателя обернулась неприятными последствиями для КНР

Пекин, 8 января. Решение китайских военных отказаться от российских авиадвигателей АЛ-31Ф в пользу отечественной силовой установки WS-10 оказалось поспешным, пишет South China Morning Post.

По итогам испытаний усовершенствованный китайский двигатель WS-10C оказался не так хорош, как российский силовой агрегат. ВВС Китая были недовольными окончательными результатами, потребовав от инженеров модернизировать авиадвигатель, пока он не будет соответствовать всем стандартам, пишет «ПолитРоссия».

Несмотря на объявленную замену, серийные истребители J-20 все равно оснастят несколькими российскими агрегатами, поскольку дальнейшие испытания WS-10C займут не менее года. В свою очередь читатели китайской газеты восприняли отказ от российских двигателей с меньшим энтузиазмом. Некоторые пользователи отметили, что проблемы с WS-15 и WS-10C — всего лишь вопрос времени, поскольку китайские инженеры смогут скопировать технологии РФ.

«Ничего, просто украдите интеллектуальную собственность, как вы это обычно делаете, чтобы наверстать упущенное. Вы же даже у русских товарищей украли технологию двигателестроения», — написал один из комментаторов.

Ранее эксперты издания South China Morning Post объяснили, чем китайский бомбардировщик Xian H-6 уступает российскому Ту-95. По словам авторов, китайские самолеты проигрывают в дальности полета и полезной нагрузке.