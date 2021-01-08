Голая Волочкова прикрылась в купели банным веником

Москва, 8 января. Знаменитая балерина, экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова в честь Рождества порадовала фанатов откровенным снимком, на котором позирует голой в купели.

Ради эффектной фотографии танцовщица полностью обнажилась, а прикрылась не одеждой или полотенцем, а банным веником. Голову Волочкова припорошила снегом, которого в избытке вокруг ее именной деревянной купели.

«Если в купели нет льда, то его может заменить снежок», — написала балерина в посте в Instagram.

Волочкова не оставила фанатам возможность выразить восторги от публикации. Остается гадать, как интернет-пользователи восприняли зимний пикантный снимок.

Сама танцовщица не раз замечала, что купель и баня полезны для здоровья. Волочковой процедуры помогают снять напряжение в ногах после длительных тренировок и репетиций, а также поднять настроение.

Ранее в разговоре с Федеральным агентством новостей звезда сделала громкое заявление о коллеге Николае Цискаридзе. Артист оказался в центре скандала из-за появившихся в Сети непристойных кадров, на которых запечатлен похожий на балетмейстера мужчина. Волочкова заметила, что Цискаридзе, в любом случае, может заниматься сексом с кем угодно.