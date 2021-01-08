Вероятность введения системы гарантированного дохода оценили в Saxo Bank

Москва, 8 января. Последствия пандемии COVID-19 и развитие технологий грозят исчезновением некоторых профессий в ближайшие годы, прогнозируют специалисты датского инвестбанка Saxo Bank.

В этом контексте уже в 2021 году многие страны могут ввести систему безусловного базового дохода (ББД). Речь идет о гарантированной сумме денежных средств, которую государство выплачивает человеку вне зависимости от его вида деятельности, социального и экономического положения.

Выплата гарантированной суммы денег поможет поддержать граждан, оставшихся без работы. Однако эта инициатива может иметь негативные побочные эффекты, предупреждают эксперты.

Переход большого количества людей на удаленную работу в результате пандемии и одновременное развитие технологий может привести к исчезновению нескольких профессий, а также к заметному сокращению количества рабочих мест в ближайшие годы.

Федеральное агентство новостей ранее сообщало, что в 2021 году россияне хотят получать заработную плату в размере 158 тысяч рублей.