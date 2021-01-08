Кабмин утвердил концепцию развития деятельности аудиторов в России

Москва, 8 января. Концепция развития аудиторской деятельности в РФ утверждена до 2024 года. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Минфину совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и Центробанком РФ необходимо обеспечить реализацию концепции. План необходимых для этого мероприятий должен быть утвержден в трехмесячный срок.

Концепция представляет собой систему взглядов на развитие аудиторской деятельности в стране до 2024 года. В ней раскрыта цель, основные задачи и приоритетные направления функционирования аудиторов, механизмы, меры и действия по их реализации.

Отмечается, что положения концепции не распространяются на деятельность по осуществлению аудита органами государственного финансового контроля, распорядителями и получателями бюджетных средств, администраторами доходов бюджета и источниками финансирования дефицита бюджета, службами внутреннего аудита организаций, а также на деятельность по оказанию услуг, которые не являются аудиторскими.

Мишустин ранее заявил, что абсолютное большинство мероприятий общенационального плана восстановления российской экономики успешно исполняется. Он также отметил вклад Торгово-промышленной палаты в восстановление отечественной экономики.