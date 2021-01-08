Киев, 8 января. Граждане неправильно трактуют внимание общественности к беспорядкам в США, принимая реакцию за ликование. Об этом сказала украинская журналистка Юлия Витязева.

Люди следят за происходящим не потому, что им нравятся протесты. Дело в том, что подобная история произошла в стране, которая многие десятилетия пыталась навязать свои принципы демократии. Витязева привела несколько примеров: Майдан на Украине в Америке называли торжеством демократии, а штурм Капитолия в Вашингтоне – нападением на эту самую демократию. Запрет несанкционированных митингов в России был «посягательством» на верховенство права, однако самим американцам в этом праве было отказано.

«Уже вторые сутки зарево от разрыва шаблонов, которые казались незыблемыми, освещают Капитолийский холм и очень многие уютные бложики – похлеще самого грандиозного фейерверка. И именно эта часть шоу является самой захватывающей», — написала журналистка.

Федеральное агентство новостей сообщало, что 6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса. Из-за этого был задержан процесс утверждения победы демократа Джо Байдена на выборах.