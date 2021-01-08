Китайские эксперты назвали Ту-160 неуязвимым для систем ПВО НАТО

Пекин, 8 января. Российский сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160М неуязвим для системы противовоздушной обороны НАТО, что делает его одним из лучших боевых самолетов.

По мнению экспертов китайского издания Sina, недавний полет модернизированного ракетоносца Ту-160М с новыми двигателям НК-32-02 свидетельствует о том, что данный самолет будет востребован в боевых действиях еще как минимум 30 лет.

Максимальная скорость бомбардировщика с новым двигателем достигает 2,05 Маха, а максимальный потолок — 20 тысяч метров. При этом даже предыдущей модификации Ту-160 неоднократно удавалось с легкостью уходить от сопровождения американских истребителей НАТО. По скорости с «Белым лебедем» не могут сравниться даже американские истребители F-15 и F-35.

Дальность полета Ту-160 с ядерными ракетами может достигать более 16 тысяч километров. Таким образом, бомбардировщик может перелететь из Москвы до Нью-Йорка или Аризоны без дозаправки. Боевая нагрузка Ту-160 составляет 45 тонн, что будет достаточно для уничтожения всех позиций сухопутных войск.

Ранее стало известно, что российские специалисты приступили к сборке первого двигателя для ПАК ДА. По словам генерального конструктора «ОДК-Кузнецов» Павла Чупина, испытания силовой установки будут осуществляться на стендах и в составе летающей лаборатории.