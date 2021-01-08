Киев, 8 января. Киевская власть всегда понимала пророссийские настроения жителей крымского полуострова. Об этом сообщил бывший депутат Верховной рады Украины Василий Волга.

Украинский политик вспомнил, что крымский социолог Наталья Киселева недавно упомянула первый народный референдум 1991 года, когда жители полуострова поддержали автономию региона и захотели остаться в составе большой страны. Эксперт удивилась тому, что киевская власть удивляется желанию крымчан быть с Россией.

«А кто сказал, что вообще кто-то удивляется? Такие чувства, как удивление, восхищение режимом, наподобие киевского, они неизвестны», — заявил Волга.

Бывший депутат подчеркнул, что украинская власть не принадлежит сама себе. Киев выполняет приказы других центров силы, которые размещены далеко за пределами Украины. Эти центры на протяжении долгого времени трудились над созданием антироссийской страны. И сейчас внешние кураторы поставили перед киевской властью задачу «удивляться и плакать» по Крыму, чтобы реализовывать западные интересы, вводить санкции против Москвы и проводить скрытные военные учения НАТО возле полуострова, добавил политик.

Федеральное агентство новостей сообщало, что Лондон смягчил санкционный режим против Крыма.