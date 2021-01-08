Армия Алжира обезвредила бомбу на севере страны

Бумердес, 8 января. Национальная народная армия (ННА) Алжира обезвредила бомбу на севере государства, сообщает издание Al-Ain.

Министерство обороны африканской страны заявило, что спецслужбы осуществили процедуру во время патрулирования района. Снаряд удалось разминировать в рамках операции по обеспечению стабильности и безопасности внутри республики.

Однако ведомство не сообщило, сколько времени бомба пролежала на данной территории. Арабское СМИ предположило, что она или современная, или находится в Бумердесе с 1990-х годов, когда члены запрещенных группировок регулярно оставляли взрывчатку в горах.

Напомним, что на этой неделе Национальная народная армия уже уничтожила шесть террористов. Операцию позитивно оценил командующий ВС Алжира Саид Ченгриха.

В конце 2020 года солдаты также провели ликвидацию трех экстремистов в провинции Джиджель. Однако не уточнялось, к какой запрещенной организации относились радикальные исламисты.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что за прошедший год ННА удалось уничтожить более 20 террористов, а также арестовать их союзников.