Названы сроки передачи ВМФ РФ новой атомной подлодки «Казань»

Москва, 8 января. Атомная подводная лодка проекта 885М «Ясень-М» войдет в состав Военно-морского флота РФ в первой половине 2021 года. Об этом сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

По его словам, передача многоцелевой атомной подводной лодки «Казань» в состав ВМФ РФ состоится в первом полугодии 2021 года, передает «Интерфакс».

Стоит отметить, что в ноябре 2020 года «Казань» выполнила испытательный пуск противокорабельной крылатой ракеты «Оникс» из акватории Белого моря. До этого подлодка выполнила в Белом море стрельбу крылатой ракетой «Калибр» на расстояние более тысячи километров по цели на полигоне Чижа в Архангельской области.

Ранее эксперты американского журнала The National Interest заявили, что стратегические ядерные силы России вынуждают Запад учитывать интересы Москвы в глобальной политике. По их мнению, российское ядерное оружие является весьма убедительным доводом в любых спорных ситуациях с Западом.