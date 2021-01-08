Названы достижения российского сельского хозяйства в 2020 году

Москва, 8 января. Пандемия сделала минувший год одним из самых тяжелых для многих отраслей, в том числе и аграрной. Тем не менее сельское хозяйство России сумело достичь хороших результатов.

Прежде всего, пищевая промышленность с успехом справилась с ажиотажным спросом на продукты длительного хранения, не допустив их дефицита в розничной торговле. Об этом заявил ведущий научный сотрудник центра агропродовольственной политики Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС Денис Терновский.

Директор департамента стратегического маркетинга «Русагротранс» Игорь Павенский отметил, что за июль–декабрь 2020 года по железной дороге был экспортирован рекордный объем в 12 млн тонн, что в 1,5 раза выше уровня 2019 года. Это указывает на активный рост уровня агрокультуры не только в регионах, расположенных вблизи портов, но и удаленных от них, пояснил эксперт.

Также был зафиксирован рост производства свинины в товарном секторе на 11% за год и рекордное производство зерна, добавил директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько.

Российское правительство направило в качестве поддержки мукомолов и хлебопеков 4,7 млрд рублей для частичной компенсации расходов на закупку зерна и реализацию продукции.