Авербух взял сына в свадебное путешествие с Арзамасовой

Сочи, 8 января. Фигурист, тренер Илья Авербух и его молодая супруга Елизавета Арзамасова отправились в свадебное путешествие в Сочи. Но не одни, а в компании сына спортсмена Мартина.

Арзамасова вышла замуж за Авербуха в декабре прошлого года. Пара не стала проводить медовый месяц на Бали или Мальдивских островах, как это предпочитают делать многие звезды российского шоу-бизнеса, а отправилась в Сочи. Город славится прекрасными видами и горнолыжными склонами.

В путешествие пара взяла с собой Мартина — сына Авербуха от брака с фигуристкой Ириной Лобачевой. Подросток после развода родителей остался жить с отцом.

Арзамасова сумела найти общий язык с мальчиком. На снимках в Instagram они счастливо дурачатся на камеру. В Stories звезда «Папиных дочек» показала кадры с подъемника, а затем с семейного ужина.

Напомним, что с Новым годом россиян молодожены поздравляли в свадебных нарядах. Пользователи Сети тогда остались в восторге от видео. Многие отметили, что Авербух и Арзамасова выглядят невероятно счастливыми и влюбленными. Некоторые заметили, что существенная разница в возрасте паре совершенно не мешает.