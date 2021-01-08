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Экономика

Эксперт раскрыл экономические выгоды для Крыма при принятии судов из Великобритании

Эксперт раскрыл экономические выгоды для Крыма при принятии судов из Великобритании

Крым сможет получать дополнительные средства от заходов британских судов. Такое мнение высказал доктор сельскохозяйственных наук, директор Научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма Владимир Паштецкий в комментарии ФАН.

Ранее Великобритания разрешила своим судам заходить в Керченский, Ялтинский и Евпаторийский порты. Сообщение об этом было опубликовано на днях на сайте Правительства Соединенного Королевства. Отметим, с начала года Великобритания окончательно вышла из состава Евросоюза.

 «Заход иностранных судов в Крым — это политический и социальный прорыв для полуострова и всей России. С экономической точки зрения — это еще одна строка доходов: от товаров и продуктов переработки сельскохозяйственной продукции, виноделия, туризма до увеличения шансов частичного возврата днепровской воды для питьевых нужд населения через ООН», — заявил Паштецкий.

Услуги иностранные суда будут оплачивать в ГУП «Крымские морские порты», оповестив перед этим британский регулятор, контролирующий соблюдение санкционного режима. Несмотря на официальное разрешение, британские суда могут заходить в порты Крыма лишь в исключительных случаях, говорится в лицензии.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что Правительство РФ продлило госпрограмму развития Крыма и Севастополя до 2025 года, увеличив объем финансирования до 712 млрд рублей.

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