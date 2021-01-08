Эксперт раскрыл экономические выгоды для Крыма при принятии судов из Великобритании

Крым сможет получать дополнительные средства от заходов британских судов. Такое мнение высказал доктор сельскохозяйственных наук, директор Научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма Владимир Паштецкий в комментарии ФАН.

Ранее Великобритания разрешила своим судам заходить в Керченский, Ялтинский и Евпаторийский порты. Сообщение об этом было опубликовано на днях на сайте Правительства Соединенного Королевства. Отметим, с начала года Великобритания окончательно вышла из состава Евросоюза.

«Заход иностранных судов в Крым — это политический и социальный прорыв для полуострова и всей России. С экономической точки зрения — это еще одна строка доходов: от товаров и продуктов переработки сельскохозяйственной продукции, виноделия, туризма до увеличения шансов частичного возврата днепровской воды для питьевых нужд населения через ООН», — заявил Паштецкий.

Услуги иностранные суда будут оплачивать в ГУП «Крымские морские порты», оповестив перед этим британский регулятор, контролирующий соблюдение санкционного режима. Несмотря на официальное разрешение, британские суда могут заходить в порты Крыма лишь в исключительных случаях, говорится в лицензии.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что Правительство РФ продлило госпрограмму развития Крыма и Севастополя до 2025 года, увеличив объем финансирования до 712 млрд рублей.