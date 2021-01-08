Сокращение финансирования детских пособий в Дагестане не вызовет проблем с выплатами

Махачкала, 8 января. Власти Дагестана сократили на 50 миллионов рублей сумму, выделенную ранее на осуществление выплат семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет. Это связано с тем, что республика получила из федерального центра больше средств, чем запрашивала на эти цели, после чего отпала необходимость в дополнительном финансировании, выяснил ФАН.

В начале декабря глава регионального кабинета министров Абдулпатах Амирханов подписал распоряжение, согласно которому из резервного фонда правительства Дагестана выделялось почти 350 миллионов рублей на соответствующие детские выплаты. Однако позднее другим распоряжением он сократил эту сумму до 300 миллионов рублей.

«Внести в распоряжение правительства Республики Дагестан от 4 декабря 2020 года №329-р изменение, заменив цифры «347 232,9» цифрами «297 034,9», – отмечается в тексте документа, размещенного на официальном интернет-портале правовой информации.

Осенью региональный Минтруд получил из различных источников более 8,2 миллиарда рублей для осуществления выплат семьям с детьми от трех до семи лет. Помимо указанных 350 миллионов рублей речь шла также о 7,8 миллиардах рублей из федерального бюджета. В ведомстве тогда заявляли, что дополнительные средства в полном объеме поступили во все республиканские территориальные органы социальной защиты.

В министерстве ФАН пояснили, что сокращение финансирования не повлияет на обеспечение граждан положенными им социальными выплатами. Денежные средства в полном объеме будут доведены до семей с детьми.

«Главное – деньги есть, и все, кому положено данное пособие, его получат», – сказали в пресс-службе Минтруда Дагестана.

Источник ФАН, знакомый с ситуацией, подтвердил, что возврат 50 миллионов рублей не скажется на обеспечении пособиями. Регион получил из федерального бюджета больше денег, чем запрашивал, и в настоящее время полностью обеспечен средствами для осуществления детских выплат.

«Когда было объявлено о начале выплат на детей от трех до семи лет, люди ринулись оформлять заявки на их получение. Возник ажиотаж, и тогда средств не хватало. Поэтому власти республики запросили деньги из федерального центра, получили даже больше, чем просили, и необходимость в дополнительных средствах отпала. Это больше технический момент, на выплатах это никак не отражается», – объяснил собеседник агентства.

Указ о введении ежемесячных выплат семьям с детьми от трех до семи лет был подписан президентом России Владимиром Путиным в марте 2020 года. Размер пособия составляет половину от прожиточного минимума ребенка в том или ином регионе. В Дагестане этот минимум равен 10 043 рублям, соответственно, размер выплаты составляет чуть более пяти тысяч рублей на каждого ребенка.

Ранее ФАН сообщал, что при оформлении соответствующих детских пособий родители в Дагестане столкнулись с проблемами, которые были вызваны неправильно оформленными документами. В частности, у многих детей отсутствовали свидетельства о рождении.