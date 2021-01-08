ФАН выяснил личность пострадавшего пилота и погибшей под Петербургом пассажирки

Санкт-Петербург, 8 января. В Ленобласти произошло крушение легкомоторного самолета, в результате чего погиб пилот и двое пассажиров. Второму пилоту удалось выжить, его личность установлена.

Авиакатастрофа произошла после столкновения двух самолетов. ФАН ранее сообщал, что пилот и пассажиры Piper погибли на месте трагедии. Член экипажа другого судна сумел посадить летательный аппарат, после чего его госпитализировали.

Федеральному агентству новостей удалось установить личность пострадавшего. Им оказался Валерий К. Погибшая пассажирка – Арина Б., 1991 года рождения.

Корреспонденты издания также выяснили, что погибшим пилотом оказался Николай И. Профессионал своего дела перешел в авиацию из научно-исследовательской работы.