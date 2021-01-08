Слова Зеленского о штурме Капитолия США возмутили сенатора Пушкова

Москва, 8 января. Сенатор Совета Федерации РФ Алексей Пушков раскритиковал президента Украины за высказывания о штурме Капитолия в Вашингтоне.

Украинский лидер заявил, что события в США являются проявлением насилия против Конгресса США. Кроме того, Зеленский восхитился стойкостью «старейшего демократического института в мире». Эти слова возмутили российского сенатора.

«Какое невежество!» — заявил Пушков.

Член Совфеда напомнил, что британский парламент сформировался намного раньше, как и другие законодательные органы. Однако для Зеленского США являются светом в окошке, поэтому политик несет «ахинею», чтобы услужить кураторам.

Федеральное агентство новостей ранее сообщало, что члены Конгресса США намерены начать процесс импичмента действующего президента США Дональда Трампа.