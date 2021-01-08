Вирусолог из РФ разошелся во мнении с европейскими учеными о хроническом коронавирусе

Отдаленные последствия коронавируса пока еще неизвестны. Об этом в беседе с ФАН заявил вирусолог, доктор биологических наук Алексей Аграновский.

Ранее европейские ученые заявили, что коронавирусная инфекция может перейти в хроническую форму заболевания. Голландские и бельгийские специалисты обнаружили несколько симптомов, которые остаются у пациентов в течение продолжительного времени — усталость, мышечная слабость, нарушение сна и различные боли в теле. Они отметили, что некоторый процент зараженных требует постоянный уход после болезни.

Вирусолог Алексей Аграновский считает, что выводы о последствиях перенесенного COVID-19 и превращения вируса в хроническое заболевание делать еще рано.

«Надо наблюдать за тем, что происходит, какие последствия имеет острая инфекция. Довольно трудно это предсказать, ведь это довольно новая история, ей только год. Отдаленных последствий еще пока никаких мы не знаем. Такая точка зрения может быть, да, — что могут возникать какие-то долгосрочные последствия или даже «хроника», — сказал эксперт.

Аграновский признался, что пока не готов присоединиться к мнению ученых из Европы, так как имеющиеся данные пока не позволяют ничего сказать.

«Рановато, я считаю. Это нужно подробно смотреть и разбираться. Я позволю себе усомниться в таком выводе. COVID-19 протекает достаточно индивидуально — от человека к человеку картина может быть очень разной. Сейчас, как мне кажется, еще рано делать такие выводы», — заключил вирусолог.

Ранее Алексей Аграновский призвал не наводить панику из-за нового штамма коронавируса. Вирусолог уверен, что «британский» штамм COVID-19 — не новая проблема, а вакцина против обычного коронавируса будет действенна и при мутации.