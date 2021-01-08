Видео с мертвыми COVID-пациентами привело к запрету смартфонов в больницах Египта

Каир, 8 января. Глава Министерства здравоохранения Египта Хала Заед опровергла слухи о нехватке кислородных баллонов в медучреждениях страны, пишет издание WSWS.

Накануне в Сети появился ролик из центральной больницы Эль-Хусейния в провинции Аш-Шаркия, который быстро стал «вирусным». На кадрах посетитель зафиксировал тела людей в одной из палат интенсивной терапии. По его словам, пациенты с COVID-19 «скончались из-за отсутствия подачи O 2 ».

Это привело к масштабному скандалу со стороны родственников погибших, а также общественников Египта. Они потребовали провести тщательное расследование на предмет наличия баллонов с кислородом в медучреждении.

Хала Заед раскритиковала обвинения, заявив, что пациенты скончались от осложнений из-за COVID-19. Что же касается «вирусного» видео, то глава ведомства считает это делом рук представителей «Братьев-мусульман» (террористическая организация, запрещена в РФ), которые намеренно распространяют недостоверную информацию.

Министр выступила с предложением забирать телефоны у людей, поступающих в реанимацию, и возвращать их после выписки. Это позволит избежать провокаций со стороны радикальных исламистов.

По итогам совещания государственный орган по медицинскому страхованию принял решение о запрете фото- и видеосъемки внутри больниц, в том числе в отделениях интенсивной терапии. Примечательно, что мобильные устройства без камер проносить можно.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что клинические испытания российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» планируют начать в Египте в ближайшее время.