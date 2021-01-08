Мишустин оценил объем выполнения плана по восстановлению экономики России

Москва, 8 января. Подавляющее большинство мероприятий общенационального плана восстановления российской экономики исполняется. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Единый план достижения национальных целей, который был одобрен президентом России Владимиром Путиным, на сегодняшний день является важнейшим участком работы. Такое заявление сделал премьер-министр на встрече с главой Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергеем Катыриным.

Мишустин также отметил вклад Торгово-промышленной палаты в восстановление отечественной экономики и выразил благодарность Катырину за участие в разработке соответствующего плана.

Осенью 2020 года Владимир Путин сообщил, что экономика России будет развиваться в оптимистичном ключе. По его словам, также важна реализация поставленных целей национальных проектов.

Как прогнозирует глава Центра макроэкономических исследований НИФИ Минфина РФ Самвел Лазарян, российская нацвалюта может пойти по двум сценариям в 2021 году. При развитии негативного сценария курс рубля может упасть до 80–82 рублей за доллар, однако при позитивном стечение обстоятельств валюта США будет торговаться на уровне 75–77 рублей.