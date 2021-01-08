В Воронцовском дворце Крыма новые правила: экскурсии проводят без гида

В одном из популярных среди туристов месте Крыма ― в Воронцовском дворце в Алупке ― начали проводить экскурсии без гида. Корреспондент ФАН побывал во дворце и посмотрел, как это происходит.

В праздничные дни в Воронцовском дворце билеты на экскурсию продавали с полуторачасовой отсрочкой. Сегодня в музей разрешено проходить группам не более десяти человек. С нынешним праздничным ажиотажем людям приходилось долго ждать. Дворцовый парк ― прекрасное место для ожидания, к тому же почти все дни было тепло и солнечно. На новогодние праздники полуостров был готов принять сотни тысяч туристов, судя по заполненным набережным и посетителям во дворцах, планы осуществились.

Перед входом в музей экскурсовод рассказал историю дворца графа Воронцова, указал на величественную глыбу диабаза, построенного из красивого зеленовато-серого камня, и провел туристов в коридор замка, где поведал об этапах строительства здания. После этого он указал дальнейшее направление движения группы и удалился.

«Первой мыслью было то, что из-за пандемии штат экскурсоводов разделили на работающих в парке и в помещении. Оказалось, все гораздо проще. В каждом зале сотрудница музея включает колонку, а туристы слушают экскурсию в записи», — обратил внимание корреспондент ФАН.

Интересно то, что при покупке билетов в кассах не предупреждают об усечении экскурсионного обслуживания.

«Наверное, это связано с эпидемией коронавируса, но точно вам сказать не могу», — ответили сотрудники музея.

Руководству музея нам дозвониться не удалось ― выходные дни.

В Ливадийском дворце экскурсии проходят в привычном режиме. Аудиосопровождение можно выбрать по желанию, но всегда есть экскурсия в живом формате. Цены на билеты в музеях Крыма остались прежними.

Ранее ФАН писал, что крымчан возмутили туристы, вешающие медицинские маски на горе Ай-Петри. Корреспонденту Федерального агентства новостей удалось заснять этот процесс.