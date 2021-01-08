Погибший под Петербургом пилот перешел в авиацию из научно-исследовательской работы

Санкт-Петербург, 8 января. Пилот, погибший в авиакатастрофе в Ленобласти, работал на военном предприятии. Компания занимается проектировкой и разработкой беспилотников, выяснил ФАН.

Еще одним направлением деятельности предприятия было производство радиоэлектронных систем.

Будущий пилот окончил «Военмех». Трудовой путь он начал с компании, которая занималась поставкой и обслуживанием научного и аналитического оборудования, предназначенного для молекулярного анализа.

Трагедия произошла на территории Ломоносовского района. Из местного аэродрома Гостилицы взлетел легкомоторный самолет. Практически сразу же в воздух поднялось судно под управлением работника оборонного предприятия. С ним летели еще два пассажира. Предположительно, в результате ошибки пилотирования два самолета столкнулись. Три человека, летевшие на борту второго судна, погибли, сообщал ФАН.

Следственный комитет в ходе проверки возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.