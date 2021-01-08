На Украине представили сверхзвуковую ракету «Молния»

Киев, 8 января. Украинские специалисты презентовали новую сверхзвуковую ракету «Молния», сообщили в пресс-службе конструкторского бюро «Южное».

Новое изделие инженеров с Украины способно разгоняться до 2500 километров в час и преодолевать до 110 километров. По словам разработчиков, ракета предназначена для борьбы с наземными целями, а также надводными кораблями противника. Согласно планам, «Молнией» будут вооружены фронтовые бомбардировщики Су-24М. Известно, что конструкция боеприпаса позволит использовать спутниковую навигацию посредством системы GPS в дополнение к инерционной в качестве подстраховки.

Ранее принятие на вооружение ВСУ другой разработки — ракеты «Нептун», было названо командующим ВМС Украины контр-адмиралом Алексеем Ниежпапой «главной победой» страны в прошлом году, о чем сообщало Федеральное агентство новостей.