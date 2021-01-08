На Украине пожаловались, что солдат ВСУ кормят российской картошкой

Киев, 8 января. Армию Украины кормят картофельным пюре, которое производится на территории Российской Федерации. Об этом рассказал директор украинского предприятия «Вимал» Сергей Самоненко.

«Картофельное пюре, 100% этой продукции Украина импортирует из-за рубежа. Этот продукт является стратегически важным для обеспечения потребностей Вооруженных сил Украины. Сейчас наша армия использует картофельное пюре производства Российской Федерации», — пояснил он.

По его словам, ранее на Украине действовали три предприятия, которые производили картофельное пюре, однако они прекратили свою работу. Самоненко подчеркнул, что в странах Евросоюза, России и Белоруссии есть государственные программы поддержки отрасли картофелеводства, в рамках которых производителям компенсируют часть расходов. Кроме того, в этих странах действуют региональные программы стимулирующие развитие картофелеводства и строительства перерабатывающих предприятий. Однако на Украине нет подобной программы.

При этом в случае полного перехода ВСУ на стандарты НАТО, украинские военные будут обязаны использовать для питания исключительно полуфабрикаты из картофеля. Однако в настоящее время Украина полностью импортирует данный продукт из Брянской области, где расположены три крупнейших в Евразии линии по производству картофельного пюре.

Ранее стало известно, что в 2021 году на Украине в ожидается значительный рост цен на жилищно-коммунальные услуги. Ожидается повышение цен на отопление, горячее и холодное водоснабжение, а также электроэнергию. При этом власти Украины уже частично подняли тарифы на газ и электроэнергию с 1 января 2021 года.