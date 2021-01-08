Инструктор по сноуборду рассказал, с чего начать покорение горных вершин

Зима считается сезоном горных лыж и сноуборда. Именно в это время лучше всего открывать для себя новый вид экстремального спорта. Инструктор по сноуборду Андрей Елькин рассказал корреспонденту ФАН, с чего начать покорение горных вершин.

Спортивный эксперт считает, что прежде, чем выйти на склон, нужно задуматься о защите, она придаст уверенности в катании.

«В любом случае придется много падать, вы же учитесь — без этого никак. Когда человек падает, он набивает шишки, из-за чего может пропасть желание продолжать, поэтому задумайтесь о шлеме, специальных шортах и обязательно о защите спины», — советует опытный сноубордист.

Кроме того, начинающий спортсмен должен изучить правила FIS — Международной федераций лыжного спорта, где описано, как нужно вести себя на склоне, какие меры предосторожности существуют.

Особое внимание инструктор советует обратить на снаряжение, а именно на жесткость ботинок.

«Вообще, если начинать со снаряжения, то внимательно подойдите к выбору ботинок, креплению и доски. Есть такой показатель, как жесткость, она измеряется по шкале от 1 до 10. Не надо брать жесткое! Это мучение. От трех до пяти — норма», — советует сноубордист.

Когда защита и снаряжение подготовлены, а правила изучены, можно приступить и к практике. Для обучения можно воспользоваться пошаговой инструкцией, а лучше услугами инструктора. Но, как отмечает Андрей Елькин, не важно, как тренироваться, главное в этом деле — не торопиться.

«Когда в катании появляется уверенность, можно добавить скорость, усложнять градус наклона склона, то есть брать более крутые скоростные трассы, и постепенно наращивать темп. Главное — не спешить», — советует спортсмен.

Для начала неопытным сноубордистам нужно научиться уверенно чувствовать себя на рядовых горнолыжных трассах, а уже затем уровень можно усложнить.

«Возьмите курс фристайла и освойте внетрассовое катание», — говорит инструктор Андрей Елькин.

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