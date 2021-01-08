Самолеты в Ленобласти столкнулись во время воздушной экскурсии

Санкт-Петербург, 8 января. Авиакатастрофа в Ленобласти с участием двух самолетов произошла во время воздушной экскурсии, выяснила редакция ФАН.

Такой сервис предоставляет аэродром в районе деревни Гостилицы Ломоносовского района. Легкомоторный самолет Piper, в котором были пилот и два человека, принадлежит частному лицу, но не летчику.

Управлявший этим судном мужчина имел за плечами две тысячи часов налета.

Согласно основной версии, самолеты Piper и Cessna могли столкнуться из-за ошибки в пилотировании. Первый стал резко падать на глазах у свидетелей. Второй самолет отделался повреждениями и приземлился. Его пилот госпитализирован, сообщал ФАН.