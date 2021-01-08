Пилот разбившегося в Ленобласти Piper оказался профессионалом с 2000 часами налета

Санкт-Петербург, 8 января. Стала известна не только личность пилота, который находился у штурвала во время авиакатастрофы в Ленобласти, но и тот факт, что он являлся опытным специалистом.

Федеральное агентство новостей ранее сообщило, что погибшим пилотом оказался Николай И., 1983 года рождения. Профессионал совершил около 2000 часов полета, о чем рассказал директор НП «ЛТК СЛА «АРГО» Владимир Марказен:

«Хороший человек, с большим налетом, более двух тысяч налета — это необычно много для его возраста. Он летел на частном самолете».

Согласно основной версии, самолеты Piper и Cessna могли столкнуться из-за ошибки в пилотировании. Первый стал резко падать на глазах у свидетелей. Второй самолет отделался повреждениями и приземлился. Его пилот госпитализирован, сообщал ФАН.

В Сети появились первые кадры с места авиакатастрофы.