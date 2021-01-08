Донбасс сегодня: Киев готовит херсонский сценарий в ЛНР, снайперы ВСУ подорвались на минах

Донбасс, 8 января. ДНР снова под огнем тяжелых минометов ВСУ. Силы спецопераций украинской армии готовят диверсионные группы для подрывов в ЛНР. Группа украинских снайперов подорвалась на минном поле в Луганской области. Последние новости Новороссии — в обзоре ФАН.

Оперативная обстановка

В минувшие сутки Вооруженные силы Украины осуществили три обстрела населенных пунктов Донецкой Народной Республики на мариупольском и донецком направлениях. Огонь велся по Старомихайловке, Новой Таврии и Ленинскому. Применялись ручные и станковые противотанковые гранатометы, стрелковое оружие и 82-мм минометы.

Утром в пятницу украинские войска продолжили обстрелы ДНР с применением минометов. С позиций 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ в районе Водяного на юге Донецкой области велся огонь из 82-мм и 120-мм минометов по поселку Ленинское.

Группа украинских солдат подорвалась на минном поле

Инцидент произошел в районе поселка Крымское Луганской области в зоне ответственности 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ, сообщает управление Народной милиции ЛНР. Прибывшим по ротации солдатам отдельной снайперской роты не предоставили карты минных полей, вследствие этого пять военнослужащих подорвались на минно-взрывных заграждениях. Двое снайперов погибли, трое получили различные ранения. В бригаду прибыла комиссия штаба северной оперативно-тактической группировки, изучаются обстоятельства инцидента, проверяется правильность ведения минных карт.

В Донецке рассказали о серьезных проблемах в ВСУ

Кадровый некомплект Вооруженных сил Украины — ключевая проблема армии, утверждают в Народной милиции ДНР. Во многих передовых частях показатели некомплекта доходят до 65%, причем это касается не только общевойсковых бригад, но и элитных — десантных частей.

К примеру, для укомплектования 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ контрактниками и офицерами отбор соответствующих кадров проводится в соседних общевойсковых частях — 28-й и 53-й отдельных механизированных бригадах. Показательно, что и сами эти бригады укомплектованы чуть более, чем наполовину.

Из-за некомплекта армейских подразделений переносится на неопределенный срок ротация 36-й бригады морской пехоты. Видимо, это также одна из причин постоянных обстрелов на юге ДНР с позиций 36-й бригады, ведь солдаты узнали, что в отпуск они не пойдут.

Силы спецопераций ВСУ готовят диверсии в ЛНР

Штаб Операции объединенных сил готовит серию диверсионных операций в Луганской Народной Республике, сообщает оборонное ведомство ЛНР со ссылкой на данные собственного источника в командовании ООС. По данным луганчан, командующий силами спецопераций ВСУ приказал формировать группы для проведения диверсионных актов на важных объектах жизнеобеспечения республики.

В Народной милиции отдельно отметили, что в состав групп диверсантов войдут люди, ответственные за подрывы осенью 2015 года опор ЛЭП в Херсонской области, результатом чего стало прекращение подачи энергии на Крымский полуостров с территории Украины. Херсонский сценарий готовится к реализации этой зимой, добавили в оборонном ведомстве ЛНР. Военные призвали жителей Луганской области быть бдительными.