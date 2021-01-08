Установлена личность погибшего в крушении под Петербургом пилота Piper

Санкт-Петербург, 8 января. ФАН стало известно, кто находился за штурвалом легкомоторного самолета Piper, потерпевшего крушение в Ленобласти. Жертвами трагедии стали три человека.

Пилот — Николай И., 1983 года рождения. Личности погибших пассажиров устанавливаются.

Столкновение произошло в небе над аэродромом. Предполагается, что в момент столкновения один из самолетов взлетал, второй — заходил на посадку.

Как сообщал ФАН, судно Piper потерпело крушение при взлете, 3 человека погибли – член экипажа и двое пассажиров. Сразу же после трагедии появились первые фотографии с места крушения.

Очевидцы рассказали, самолет начал набирать высоту. Примерно на отметке в 200-300 метров он стал стремительно снижаться.