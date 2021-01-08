СК РФ опубликовал кадры с места крушения самолета в Ленобласти

Санкт-Петербург, 8 января. Кадры с места крушения легкомоторного самолета в Ленинградской области были опубликованы в Сети.

Трагедия произошла в Ломоносовском районе Ленобласти 8 января нынешнего года в результате столкновения двух самолетов в воздухе после взлета. На борту разбившегося Piper находились пилот и два пассажира. Они погибли в результате инцидента.

Летчик, управлявший вторым самолетом, был доставлен в больницу. В настоящее время сотрудниками Следственного комитета РФ было возбуждено уголовное дело по факту случившегося.

Ранее в СК России назвали предварительную причину крушения самолета Piper в районе деревни Гостилицы, о чем уже сообщало Федеральное агентство новостей.