Регина Дубовицкая рассказала ФАН о своих планах на последние дни каникул

Руководитель и ведущая телепередачи «Аншлаг» Регина Дубовицкая рассказала ФАН о том, как она проводит новогодние каникулы. Дубовицкая призналась, что по традиции ее каникулы проходят в рабочей обстановке.

«С 1994 года планы неизменны. Именно с того года старый Новый год всегда проходит с «Аншлагом». Эту программу мы сейчас и готовим. Закончим ближе к 11-12 января. Настроение с 1 по 10 января — очень даже рабочее. Это очень серьезная программа — она аж 2,5 часа идет», — призналась Дубовицкая.

Ранее Регина Дубовицкая прокомментировала закрытие «Дома-2». Она уверена, что зрители ничего не потеряют. Телеведущая отметила, что есть много альтернатив на телевидении, например, сериалы или юмористические программы.