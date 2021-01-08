Названа предварительная версия крушения самолета в Ленобласти

Санкт-Петербург, 8 января. Легкомоторный самолет разбился при взлете у деревни Гостилицы. Основной причиной ЧП назвали ошибку пилотирования.

Следственный комитет по факту крушения лайнера на аэродроме в Ломоносовском районе возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

По данным СК, самолет Piper столкнулся в воздухе с другим бортом и упал. Авария унесла жизни двоих пассажиров и пилота. Командира второго пострадавшего судна доставили в больницу. В настоящий момент следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Также расследование проводит транспортная прокуратура.

Ранее ФАН опубликовал первые фото с места крушения самолета под Петербургом.