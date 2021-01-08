Транспортная прокуратура проверяет ЧП со столкнувшимися под Петербургом самолетами

Санкт-Петербург, 8 января. Сотрудники прокуратуры начали проверку по факту столкновения двух самолетов в Ленобласти возле деревни Гостилицы.

По данным надзорного ведомства, в небе столкнулись два воздушных судна: Cessna и Piper 28. Они выполняли тренировочный полет. Первый из самолетов осуществлял взлет с аэродрома Гостилицы. Внутри был только пилот.

Буквально через минуту взлетел второй самолет. Помимо пилота, там находились пассажиры – мужчина и женщина. Все они погибли в результате столкновения, сообщал ФАН. На фотографиях с места аварии видно, что фюзеляж самолета превратился в груду пластика и железа.

Редакция ФАН выяснила у свидетелей, что один из самолетов взлетел с аэродрома и поднялся на высоту в 200-300 метров, после чего резко начал снижаться.

Второй самолет Cessna, получивший повреждения, благополучно совершил посадку, пилот не пострадал.

Сейчас на месте работают эксперты, туда же направился Ленинград-Финляндский транспортный прокурор Александр Ганихин.