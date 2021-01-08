СК сообщил о возбуждении уголовного дела из-за крушения самолета в Ленобласти

Санкт-Петербург, 8 января. Уголовное дело возбуждено по факту крушения легкомоторного самолёта «Piper» в Ленинградской области.

Дело заведено по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), сообщает СК РФ. Уголовное дело расследует Северо-западное следственное управление на транспорте СКР.

Согласно имеющейся у следствия информации, 8 января 2021 легкомоторный самолет «Piper» разбился в Ломоносовском районе Ленинградской области. На борту находились три человека: пилот и два пассажира. Предварительно причиной крушения называют столкновение в воздухе с другим легкомоторным самолетом, которым управлял один пилот.

В результате двое пассажиров «Piper» скончались от полученных травм. Пилот второго борта госпитализирован. Сейчас сотрудники СК РФ и криминалисты осматривают место происшествий. Они проводят необходимые следственные действия.