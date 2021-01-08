Пилот столкнувшегося с Paper в Ленобласти самолета госпитализирован

Санкт-Петербург, 8 января. Самолет Cessna осуществил взлет с посадочной площадки, вслед за ним взлетел Paper, на борту которого находились пилот и два пассажира.

Столкновение произошло в воздушном пространстве над территорией посадочной площадки в Ленинградской области. Пилот легкомоторного самолета Cessna приземлился с небольшими повреждениями судна, его самого госпитализировали в ближайшую больницу.

Как сообщал ФАН, судно Paper потерпело крушение, 3 человека погибли – член экипажа и двое пассажиров. Оба воздушных судна выполняли тренировочный полет. Сразу же после трагедии появились первые фотографии с места крушения.

Очевидцы рассказали, самолет начал набирать высоту. Примерно на отметке в 200-300 метров он стал стремительно снижаться.