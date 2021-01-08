Стала известна судьба российских кинотеатров

Финансовое положение кинотеатров на фоне пандемии COVID-19 должно стабилизироваться в 2021 году. Об этом в комментарии ФАН заявил председатель Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК), генеральный директор компании «Невафильм» Олег Березин.

Несмотря на то, что объем рынка кинопроката в России в 2020 году сократился на 58,8% по сравнению с 2019-м, Березин придерживается оптимистичных прогнозов. Он надеется, что Россия больше не будет уходить на тотальный карантин, поэтому выручка кинотеатров в 2021 году увеличится.

«Я надеюсь, что прибыль будет больше, чем в 2020 году. Предполагаю, локдауна, какой был прошлым летом, больше не случится. Тогда у нас некоторые кинотеатры почти девять месяцев стояли закрытыми. Например, Краснодарский край — один из ключевых рынков по кассовым сборам, [он] был закрыт с марта по конец декабря. Он открылся только 31 декабря! Я думаю, рынок минимум в два раза больше будет, чем в 2020 году, на уровне 45 миллиардов рублей. Надеюсь, [эту сумму] мы соберем», — сказал Березин.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что кассовые сборы российских кинотеатров в 2020 году сократились на 58,8%. Рынок кинопроката за прошлый год потерял 32,6 млрд рублей.