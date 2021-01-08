Туристам предлагают билет на самолет из Крыма за 172 тысячи рублей

Новогодние выходные подходят к концу, поэтому туристы уже начинают возвращаться домой с отдыха. Однако не все россияне позаботились о покупке авиабилетов с юга России в обе стороны. Некоторые отдыхающие теперь вынуждены переплачивать, чтобы вернуться обратно, потому что доступные к продаже билеты стали дороже из-за высокого спроса. Особенно это заметно по ценам на сайте «Аэрофлота». Туристы были шокированы, увидев билет за 172 тысячи рублей, а в социальных сетях уже начали активно обсуждать бешеную наценку.

Из Крыма улететь в Москву прямым рейсом компании «Аэрофлот» практически невозможно, поскольку свободные билеты на 9 января из Симферополя в столицу остались только в категории «Бизнес оптимум». Стоит один билет 137 572 рубля. В этом же разделе есть билеты за 172 572 рубля в тот же день.

На 10 января есть только один вечерний рейс по той же цене ― 172 572 рубля.

В другие дни, вплоть до 12 января, аналогичная ситуация. Цены в этот период немного ниже, но категория «Бизнес оптимум» при этом сменилась на «Бизнес базовый» ― цена составляет 64 772 рубля.

С 13 января из Крыма можно улететь по более приемлемым ценам ― 5860 рублей в одну сторону.

При этом из Сочи, например, улететь в ближайшие дни в Москву можно «дешевле», стоимость одного билета составит 15 580 рублей.

Зато остались свободные места в самолете из Симферополя в Санкт-Петербург, однако цены на билеты все равно завышены ― 19 097 рублей. Отметим, с полуострова в ближайшие дни можно улететь на самолетах других авиакомпаний ― они предлагают рейсы как с пересадками, так и прямые перелеты, а стоимость варьируется от 7,5 до 12,5 тысячи рублей.

Ранее ФАН писал, что туристы в Крыму не могут смириться с неработающими приложениями Google Pay и YouTube Music.