Блогер раскритиковал современную норму потребления алкоголя в России

Бытует мнение, что после развала СССР к представителям российской нации привязался определенный стереотип потребления спиртосодержащих напитков: якобы русские всегда пили, пьют и будут пить алкоголь. Блогер, криптодепутат Руслан Захаркин раскритиковал данное мнение и современное отношение к алкоголю в России.

«Это очень странная позиция, не соответствующая действительности. Русские никогда не злоупотребляли алкоголем. Если прочитать историю нашей страны, можно в этом разобраться», — говорит общественник.

По мнению блогера, на сегодняшний день с экранов телевизоров и в общедоступной сети Интернет популяризируются не те ценности, которые должны прививаться молодому поколению.

«Вместо того чтобы учить людей саморазвитию, нам вдалбливают упадок. Мы наблюдаем разврат, алкоголь, сигареты, саморазрушение и прочие негативные вещи», — возмущен Руслан Захаркин.

К тому же, по мнению молодого человека, если сравнить Россию 20 века, то норма потребления алкоголя выросла с тех пор в несколько раз. Люди перестали ценить свое здоровье, собственное развитие и жизнь в целом.

«Раньше трезвость была в почете, а сейчас дается некий посыл обществу: все бухают, и ты должен. Я считаю, это основная и самая страшная глупость современности», — полагает блогер.

Захаркин также считает, что причиной разложения российского общества могут быть аморальные ток-шоу по телевидению, отсутствие патриотического воспитания и школ для леди и мужчин. Общественник полагает, что у алкогольного лобби есть альтернатива: спортивные организации, ЗОЖ-сообщества, фитнес-блогеры, которые проводят грамотную политику по спасению действующего и будущего поколений граждан великой державы.

«Запомните одну простую вещь: бухнуть на праздниках — это не круто. Круто, когда вы используете время праздников для инвестирования в собственный потенциал с целью выйти на новый финансовый, умственный, физический и социальный уровни», — подытожил блогер Руслан Захаркин.

Такого же мнения придерживается продюсер Иосиф Пригожин. А вот актер, народный артист Станислав Садальский не считает, что в России продолжают много и бесконтрольно пить спиртное.