Эксперт по криптовалютам раскрыл причины рекордного роста биткоина

Стоимость биткоина в очередной раз побила исторический рекорд — достигла отметки в 41 тысячу долларов.

Эксперт в области криптовалют Евгений Каминский в интервью ФАН рассказал, чем обусловлен рост биткоина, влияют ли новости о вакцинации на курс криптовалюты, а также дал прогноз о его возможном обвале.

— За последнюю неделю мы наблюдаем стремительный рост биткоина. В субботу, 2 января, курс биткоина достиг 30 тысяч долларов, а сегодня он торгуется на уровне 41 тысячи. Некоторые эксперты предупреждают, что биткоин может обрушиться так же быстро. Каков ваш прогноз?

— Такой вариант не исключен. Однако перед тем, как обрушиться, он может еще больше вырасти. До конца января курс может достигнуть 50-60 тысяч долларов.

— Чем обусловлен рост биткоина?

— Это связано с неопределенностью: с США, неопределенностью, связанной с пандемией, с рынком нефти. Рост также связан и с ожиданиями людей, то есть инвесторов. У них есть традиционные активы — акции, золото. А это — не совсем традиционный криптоактив, в который они стали вкладывать из-за этой неопределенности.

— Как влияют новости о вакцинации на курс криптовалюты?

— Чем больше будет вакцинированных, тем спокойнее будет биткоину. Он менее подвержен колебаниям. Не думаю, что сильно упадет, но будет менее волатильным. Скорее всего, мы выйдем на плато со средним курсом.

Предыдущий рекорд был побит криптовалютой 7 января. На тот момент биткоин торговался на уровне 39,2 тысячи долларов.