ФАН выяснил подробности смертельного столкновения самолетов в небе под Петербургом

Санкт-Петербург, 8 января. Столкновение легкомоторных самолетов произошло в Ленинградской области на глазах у местных жителей. Редакция ФАН выяснила подробности трагедии.

В беседе свидетели сообщили, что самолет начал набирать высоту. Примерно на отметке в 200-300 метров он стал стремительно снижаться. В результате трагедии погибли три человека, за жизнь выжившего ребенка борются врачи.

Погибли пилот и сидевшие рядом мужчина и женщина, сообщил источник в правоохранительных органах.

ФАН опубликовал первые фото с места крушения легкого самолета.