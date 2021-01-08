В небе над Ленобластью столкнулись два самолета

Санкт-Петербург, 8 января. По факту столкновения организована проверка, сообщил Северо-Западный транспортный прокурор. В результате происшествия погибли три человека.

Транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов на аэродроме Гостилицы, где произошло крушение легкого самолета. По предварительным данным, пилот судна Cessna без пассажиров осуществил взлет с посадочной площадки. Следом взлетел легкомоторный самолет Paper, на борту которого находились пилот и два пассажира.

Известно, что оба судна выполняли тренировочный полет. На месте инцидента находится Ленинград-Финляндский транспортный прокурор Александр Ганихин.

ФАН сообщил о крушении при взлете самолета в Ленобласти. В результате происшествия погибли три человека, выжил ребенок.