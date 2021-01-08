Подержанные троллейбусы Мосгортранса прибыли в Томск

Томск, 8 января. Первая партия подержанных троллейбусов из Москвы прибыла в областной центр. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Томска.

Более 40 троллейбусов, ранее курсирующих по дорогам Москвы, были выкуплены трамвайно-троллейбусным управлением Томска. Пополнение автопарка ТТУ позволит сократить интервалы движения общественного транспорта, а также обеспечить комфорт и безопасность поездки для пассажиров. На данный момент в город уже прибыло четыре троллейбуса, и они проходят процедуру подготовки к выходу на линию — диагностика, косметический и профилактический ремонты. Ближе к лету Томск получит оставшуюся часть купленного электротранспорта — 40 троллейбусов, выпущенных в период с 2007 по 2012 год.

Отмечается, что 16 единиц транспорта, переданных Мосгортрансом, работают на автономном ходу — в задней части троллейбуса установлена аккумуляторная батарея, позволяющая двигаться без внешнего питания несколько километров. По информации ФАН, аварийный автономный ход общественного электротранспорта составляет порядка двух километров. Это позволит избежать на центральных улицах Томска образования заторов при внезапном отключении электроэнергии.

Последнее обновление автопарка ТТУ состоялось в конце 2008 года. Тогда город закупил семь новых троллейбусов ТролЗа Оптима.

Накануне ФАН сообщал, что губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов запустил линию по сборке современных троллейбусов «Адмирал» на Невском заводе электрического транспорта имени Ф. А. Пироцкого.