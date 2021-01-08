Бывшего посла США в ООН оскорбило поведение демократов

Экс-посол США в ООН Никки Хейли считает, что за последние четыре года Штаты, возглавляемые Дональдом Трампом и республиканцами, добились действительно хороших результатов. Хейли искренне не понимает, почему американские СМИ пропагандируют столько ненависти к еще действующему лидеру страны. Она уверена, что президент Трамп, несмотря на свои не всегда гибкие высказывания, и Республиканская партия заслуживают «большой признательности» за эффективную работу.

«Трамп не всегда выбирал правильные слова. В последнее время он ошибался. Его действия после дня выборов будут строго оценены историей. Это разочаровывает, ведь за президентский срок Трампа США добились выдающихся успехов. Мы не должны забывать о наших достижениях», — сказала Хейли на обеде Республиканского национального комитета во Флориде.

Хейли отметила позитивную политику президента в экономической и энергетической сферах. Она отметила его работу в отношении Китая, Ирана и даже ИГИЛ1 (запрещен в РФ), а также упомянула о роли Трампа в обеспечении мирных сделок между арабским миром и Израилем.

Экс-посол США в ООН выступила на следующий день после того, как сторонники Трампа штурмовали здание Капитолия. В результате беспорядков погибли четыре человека. Все обвинения легли на Трампа. Президент осудил насилие, попросив своих сторонников прекратить его, но все равно поплатился за это. Лидер США подвергся жесткой критике со стороны демократов, обвинивших его в подстрекательстве беспредельных митингов. После случившегося некоторые официальные лица администрации подали в отставку.

Хейли назвала беспорядки в Капитолии антиамериканскими, призвав осудить их самым решительным образом.

«Мы должны брать на себя ответственность. Мы можем и должны говорить о наших разногласиях, но мы должны прекратить настраивать американский народ друг против друга», — отметила бывший посол США в ООН.

Хейли считает, что республиканцы уже «столкнулись с суровой реальностью», поэтому должны подумать о будущем партии.

«Мы можем ныть по этому поводу и жаловаться, а также обвинять друг друга в этом, но мы можем и что-то с этим сделать», — подчеркнула Никки.

Некоторые законопроекты демократов, влекущие за собой многомиллионные расходы, Хейли назвала национальным позором. Например, она выступила против финансирования гендерных программ в Пакистане.

«Это оскорбительно. Государственный долг Америки составляет 28 триллионов долларов, и он растет. Конгрессу необходимо помнить, чьи деньги они тратят. Это не их деньги. Это деньги американского народа», — недоумевала Хейли.

В конце выступления Хейли обвинила демократов в недоверии к гражданам. Она призвала предоставить американцам возможность самим управлять своей жизнью, также призвала республиканцев дать отпор тем, кто называет США расистской страной.

«Мы должны с гордостью заявлять, что Америка — самая свободная и самая справедливая страна. Наши сограждане все еще верят в это, даже если левые забыли», — заключила она.

Ранее ФАН писал об американских чиновниках, опасающихся за судьбу США на фоне вспышки заболеваемости коронавирусом и многочисленных проблем с вакцинацией.

1 Организация запрещена на территории РФ.