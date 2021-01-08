Власти Дагестана могут за два года восполнить нехватку учителей в сельских школах

Махачкала, 8 января. Благодаря программе «Земский учитель» за два года в Дагестане удалось закрыть около 200 вакансий в сельских школах, до конца 2022 года власти республики планируют восполнить нехватку еще порядка 100 учителей. Об этом ФАН сообщили в региональном Минобрнауки.

По словам начальника управления развития общего образования министерства Людмилы Шабановой, в 2019 году школы в сельской местности в республике испытывали нехватку более чем 300 педагогических кадров. К тому времени Дагестан стал пилотным регионом, где стартовала реализация программы «Земский учитель», что позволило в течение двух лет восполнить нехватку 190 работников.

«В системе образования республики в 2019 году мы фиксировали нехватку 300 учителей. По программе «Земский учитель» в том же году у нас в сельскую местность отправились 50 педагогов, благодаря чему мы закрыли 50 вакансий. В 2020 году на средства федерального бюджета мы восполнили дополнительно 85 ставок, а на средства республиканского – еще 55. Таким образом, получили возможность восполнить 140 мест за один год», – рассказала Шабанова.

Она уточнила, что реализация программы будет продолжена. В частности, за два года планируется отправить в сельскую местность еще 90 учителей.

«К сожалению, полностью нехватку педагогических кадров мы не покрыли, но соответствующая работа активно ведется. В 2021 году мы намерены восполнить около 40 ставок, в следующем году – более 50», – сообщила представитель регионального Минобра.

По словам Шабановой, средний возраст учителей, участвующих в программе «Земский доктор» в Дагестане составляет 33,5 года. Все они заключают договор, по которому обязуются отработать в выбранной сельской школе не менее пяти лет, после чего при переезде получают единовременную компенсационную выплату в размере миллиона рублей.

Выпускник Дагестанского государственного педагогического университета Магомед Абдулкадыров отправился преподавать в сельскую местность сразу после окончания вуза. Сегодня он ведет алгебру, геометрию и физику в школе села Новый Костек в Хасавюртовском районе и уверяет, что доволен своим выбором.

«Я не стремился обязательно попасть в программу «Земский учитель», а просто искал работу. Выбрал именно эту школу потому, что мне подошла вакансия. Здесь дружелюбный коллектив, понимающее начальство, даже дети особенные – они не выбегают толпой из класса сразу после звонка, я вижу, что им интересно учиться, что очень приятно», – рассказал ФАН 25-летний педагог.

На полученный от государства миллион Абдулкадыров уже приобрел небольшой дом, расположенный недалеко от школы. На оставшиеся средства обустраивает быт.

С инициативой реализации в стране программы «Земский учитель» в 2019 году выступил президент России Владимир Путин. Выступая с ежегодным посланием к Федеральному собранию, он назвал ее одним из действенных механизмов поддержки педагогического сообщества. На реализацию программы в 2021 и 2022 годах предусмотрено порядка 2,3 миллиарда рублей. Всего к ней планируется привлечь около 4,5 тысячи учителей со всей страны.

Ранее ФАН сообщал, что с 10 января Минпросвещения России запускает информационный портал «Земский учитель». С его помощью учителя смогут искать работу в сельских населенных пунктах.