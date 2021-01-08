Джигурда рассказал о своей любви к Цискаридзе

Секс-скандал, в центре которого оказался российский артист балета Николай Цискаридзе, всколыхнул общественность. Многие знаменитости поддерживают экс-премьера Большого театра, а шоумен, актер Никита Джигурда признался ему в любви.

«Я люблю Колю как артиста, как профессионала, как хорошего человека», — заявил Джигурда в разговоре с корреспондентом ФАН.

Шумиха вокруг Николая Цискаридзе возникла после того, как в Сети оказались фото интимного характера, на которых мужчина, похожий на артиста, занимается сексом с другим мужчиной. Эта ситуация возмутила Никиту Джигурду, и он отметил, что каждый человек имеет право на личную жизнь.

«Цискаридзе — великолепный артист, он доказал это. Я не придаю особого внимания этим сливам. А те люди, кто выставляет чужую жизнь напоказ, действуют, как шакалы», — отметил актер.

Скандально известный шоумен также подчеркнул, что никакие снимки и какие-либо другие порочащие репутацию Цискаридзе материалы, если таковые появятся, не изменяет его отношения к танцору.

«Его личные взаимоотношения с женщиной или мужчиной меня не интересуют, и я хуже к нему относится не буду только из-за того, что шакалье выставляет какие-то интимные моменты его жизни, и то непонятно, его ли вообще это жизнь», — подытожил Никита Джигурда.

Ранее адвокат Сергей Жорин поделился с Николаем Цискаридзе способами выхода из громкого скандала. А известная светская львица Алена Кравец решительно осудила тех, кто смакует гуляющие по Сети фотографии, назвав их любителями покопаться в чужом грязном белье.