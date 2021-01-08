Как изменится жизнь в Судане после исключения из списка стран-террористов

Бывший президент США Дональд Трамп объявил в октябре, что исключит Судан из списка спонсоров терроризма, в который также входят Северная Корея и Иран. Новое гражданское правительство республики выступило за этот шаг после смены власти президента Омара аль-Башира.

В результате выполнения определенных условий со стороны Временного правительства госсекретарь США Майк Помпео подписал распоряжение о снятии с Судана статуса государства-спонсора терроризма.

After months of negotiations, I signed the order to remove Sudan from the list of State Sponsors of Terrorism and ensure compensation for American victims of terrorism and their families. Once in a generation opportunity for freedom -- huge benefits. pic.twitter.com/qjhoFwVTZB — Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 5, 2021

Федеральное агентство новостей (ФАН) рассказывает, на что пришлось пойти Временному правительству Судана, за что оно вынуждено платить и к чему это может привести.



Нормализация отношений

Переходное правительство Судана, которое пришло к власти в прошлом году после свержения Башира, согласилось признать Израиль. Это стало одним из главных условий для выхода из списка стран-террористов.

Стороны договорились работать над нормализацией отношений в рамках сделки, заключенной при посредничестве США. Судан объявили третьей арабской страной, признавшей Израиль за последние два месяца.

Дональд Трамп скрепил соглашение телефонным разговором в пятницу с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху, его суданским коллегой Абдаллой Хамдуком и главой Суверенного совета Судана Абдель Фаттахом аль-Бурханом.

«Лидеры договорились нормализовать отношения между Суданом и Израилем и положить конец состоянию воинственности между их народами», – отмечено в совместном заявлении трех стран.

Трамп, стремясь апеллировать к произраильским избирателям, подтолкнул страны Арабского мира к нормализации отношений с еврейским государством. Ранее Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн договорились об установлении связей с Израилем при посредничестве США, несмотря на протесты палестинского руководства.

В последние десятилетия Судан вел себя достаточно типично для ближневосточной державы. После войны 1967 года арабские лидеры встретились в Хартуме, чтобы объявить три «нет»: никакого мира с Израилем, никакого признания Израиля и никаких переговоров с Израилем.

Сейчас, благодаря посредничеству США, Абдалла Хамдук заявил обратное: «Да – миру с Израилем, да – признанию Израиля, да – нормализации отношений с Израилем. Это новая эра».

Хотя народ Судана далеко не полностью поддерживает такую сделку, она будет рассматриваться израильской стороной как важный шаг вперед. В отличие от ОАЭ и Бахрейна, которые никогда не воевали с еврейским государством, Судан направил войска для участия в войне, связанной с созданием Израиля в 1948 году, и во время Шестидневной войны 1967 года. А в 1970-х годах Израиль поддерживал суданских повстанцев, сражавшихся с правительством Хартума.



Выплата компенсаций

Вторым основным условием США для исключения Судана из списка стран-спонсоров терроризма стала выплата компенсаций в размере 335 миллионов долларов.

Переходное правительство Хартума оказалось под сильным давлением Трампа, который предлагал стимулы, в том числе помощь в получении доступа к миллиардам долларов – крайне необходимой финансовой поддержке от международных организаций.

GREAT news! New government of Sudan, which is making great progress, agreed to pay $335 MILLION to U.S. terror victims and families. Once deposited, I will lift Sudan from the State Sponsors of Terrorism list. At long last, JUSTICE for the American people and BIG step for Sudan! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 19, 2020

Судан согласился выплатить 335 миллионов долларов в качестве компенсации жертвам взрывов американских посольств в Кении и Танзании в 1998 году, совершенных «Аль-Каидой»1 (запрещена в РФ). Американский суд постановил, что режим Башира оказал большую помощь группе Усамы бен Ладена, в связи с чем частично несет ответственность за эти нападения, а также за нападение 2000 года на американский корабль «Коул» у берегов Йемена.

Однако выплата компенсации вызвала недовольство. Министры, лидеры оппозиции и жители страны ранее выражали обеспокоенность перспективой многомиллионного платежа США. Одни жаловались, что было бы несправедливо заставлять Судан использовать государственные средства для оплаты проступков свергнутого президента. Другие оспаривали требования о компенсации, заявляя, что Судан попытался сотрудничать с США, изгнав бен Ладена. Хасан Абдулрахман, бывший министром обороны Судана во время пребывания бен Ладена, заявлял Guardian, что Вашингтон отказался от предложения передать им лидера экстремистов.

«Политики хотели отправить его в США, но американцы отвергли это предложение. Суданцы также заявили, что готовы задержать или иным образом остановить бен Ладена», – сказал Абдулрахман.

Официальные лица США, занимавшие в то время ключевые контртеррористические посты, с тех пор отрицали серьезность предложения Судана. Бен Ладен был в конечном итоге изгнан Хартумом и нашел убежище на востоке Афганистана.



Мирное соглашение

Также на решение Трампа повлияло подписание 3 октября 2020 года мирного соглашения между гражданским переходным правительством, суданским революционным фронтом, освободительным движением Судана под руководством Мини Минави и суданским альянсом. Документ – важный шаг в удовлетворении призывов суданского народа к свободе, миру и справедливости, особенно для тех, кто пострадал от конфликта в Дарфуре, штатах Южный Кордофан, Голубой Нил и других регионах страны.

Соглашение включает в себя прекращение огня и увеличение влияния оппозиционных движений и затронутых конфликтом племен в переходном правительстве, а также механизмы и обязательства по примирению, правосудию и совместному использованию ресурсов.

Судан поблагодарил правительство Южного Судана за его посреднические усилия в подписании важного документа и отметил роль, которую играют ООН и другие региональные партнеры.



Что ждет Судан

Исключение из списка должно облегчить доступ Судана к кредитным программам международных финансовых институтов. Министр финансов США Стивен Мнучин в среду подписал соглашение о предоставлении Судану вспомогательного кредита для погашения задолженности африканской страны перед Всемирным банком в размере 1,2 миллиарда долларов, что позволило государству получить доступ к новому финансированию Всемирного банка.

Тем не менее эти деньги не смогут облегчить экономическую ситуацию в стране, так как, несмотря на смену руководства, все еще не решен вопрос с коррупцией.

Обвинения в помощи террористам стали причиной, по которой еще в 1993 году Судан был отключен от международной финансовой системы, что в конечном итоге привело к тяжелейшему банковскому, а позднее и экономическому кризису в стране. Решить подобные проблемы новые министры не в силах, так как для этого нужны хорошие отношения с развитыми странами и четкая программа по развитию экономики.

Сегодня первоочередная задача данной программы – договориться с США и заручиться их поддержкой. Однако снятие статуса страны-спонсора терроризма было, скорее, не столько дружеским жестом от Штатов, сколько попыткой Трампа получить еще немного поддержки перед выборами.

Помимо этого, США оказывают давление на суданское руководство. К примеру, военный бюджет Штатов на 2021 год включает в себя закон «О поддержке демократического транзита в Судане», который спонсирует продвижение американских интересов – фактически вмешательство во внутренние дела страны.

Но председателю Временного совета Судана пришлось согласиться на все условия, чтобы наконец наладить отношения с США и снять с себя ранее наложенные санкции. При этом исключение из списка не закрывает вопрос с преследованием страны в американских судах. Еще предстоят слушания о компенсациях жертвам 11 сентября.

Временный совет сделал все, чтобы Судан вышел из списка стран-спонсоров терроризма. Однако велика вероятность, что это загонит его в еще более узкие рамки требований США.

1 Организация запрещена на территории РФ.