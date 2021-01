Как изменится жизнь в Судане после исключения из списка стран-террористов

Бывший президент США Дональд Трамп объявил в октябре, что исключит Судан из списка спонсоров терроризма, в который также входят Северная Корея и Иран. Новое гражданское правительство республики выступило за этот шаг после смены власти президента Омара аль-Башира.

В результате выполнения определенных условий со стороны Временного правительства госсекретарь США Майк Помпео подписал распоряжение о снятии с Судана статуса государства-спонсора терроризма.

After months of negotiations, I signed the order to remove Sudan from the list of State Sponsors of Terrorism and ensure compensation for American victims of terrorism and their families. Once in a generation opportunity for freedom -- huge benefits. pic.twitter.com/qjhoFwVTZB

Федеральное агентство новостей (ФАН) рассказывает, на что пришлось пойти Временному правительству Судана, за что оно вынуждено платить и к чему это может привести.



Переходное правительство Судана, которое пришло к власти в прошлом году после свержения Башира, согласилось признать Израиль. Это стало одним из главных условий для выхода из списка стран-террористов.

Стороны договорились работать над нормализацией отношений в рамках сделки, заключенной при посредничестве США. Судан объявили третьей арабской страной, признавшей Израиль за последние два месяца.

Дональд Трамп скрепил соглашение телефонным разговором в пятницу с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху, его суданским коллегой Абдаллой Хамдуком и главой Суверенного совета Судана Абдель Фаттахом аль-Бурханом.

Трамп, стремясь апеллировать к произраильским избирателям, подтолкнул страны Арабского мира к нормализации отношений с еврейским государством. Ранее Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн договорились об установлении связей с Израилем при посредничестве США, несмотря на протесты палестинского руководства.

В последние десятилетия Судан вел себя достаточно типично для ближневосточной державы. После войны 1967 года арабские лидеры встретились в Хартуме, чтобы объявить три «нет»: никакого мира с Израилем, никакого признания Израиля и никаких переговоров с Израилем.

Сейчас, благодаря посредничеству США, Абдалла Хамдук заявил обратное: «Да – миру с Израилем, да – признанию Израиля, да – нормализации отношений с Израилем. Это новая эра».

Хотя народ Судана далеко не полностью поддерживает такую сделку, она будет рассматриваться израильской стороной как важный шаг вперед. В отличие от ОАЭ и Бахрейна, которые никогда не воевали с еврейским государством, Судан направил войска для участия в войне, связанной с созданием Израиля в 1948 году, и во время Шестидневной войны 1967 года. А в 1970-х годах Израиль поддерживал суданских повстанцев, сражавшихся с правительством Хартума.



Вторым основным условием США для исключения Судана из списка стран-спонсоров терроризма стала выплата компенсаций в размере 335 миллионов долларов.

Переходное правительство Хартума оказалось под сильным давлением Трампа, который предлагал стимулы, в том числе помощь в получении доступа к миллиардам долларов – крайне необходимой финансовой поддержке от международных организаций.

GREAT news! New government of Sudan, which is making great progress, agreed to pay $335 MILLION to U.S. terror victims and families. Once deposited, I will lift Sudan from the State Sponsors of Terrorism list. At long last, JUSTICE for the American people and BIG step for Sudan!