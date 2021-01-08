Самолет на взлете потерпел крушение в Ленобласти, есть погибшие

Санкт-Петербург, 8 января. Сотрудники МЧС выехали в поселок Гостилицы в Ленобласти, где потерпел крушение самолет. В результате инцидента погибли люди.

По имеющейся информации, самолет упал в ходе взлета. Согласно неофициальным данным, на борту были четыре человека, трое из которых погибли. Выжить удалось ребенку, сообщил источник ФАН.

Журналист Александр Колтовой разбился на самолете во время полета в Рыбинск. Установлено, что у него возникли неполадки с двигателем. Пилот хотел приземлиться на МКАД близ Тарлу, но не знал, как это сделать. Ему мешал огромный поток автомобилей, сообщал ФАН.