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Самолет на взлете потерпел крушение в Ленобласти, есть погибшие

Самолет на взлете потерпел крушение в Ленобласти, есть погибшие

Санкт-Петербург, 8 января. Сотрудники МЧС выехали в поселок Гостилицы в Ленобласти, где потерпел крушение самолет. В результате инцидента погибли люди.

По имеющейся информации, самолет упал в ходе взлета. Согласно неофициальным данным, на борту были четыре человека, трое из которых погибли. Выжить удалось ребенку, сообщил источник ФАН.

Журналист Александр Колтовой разбился на самолете во время полета в Рыбинск. Установлено, что у него возникли неполадки с двигателем. Пилот хотел приземлиться на МКАД близ Тарлу, но не знал, как это сделать. Ему мешал огромный поток автомобилей, сообщал ФАН.

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