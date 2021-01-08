Франц Клинцевич одобрил создание фонда в поддержку «Северного потока — 2»

Российский политический деятель, экс-сенатор Франц Клинцевич положительно отозвался о создании фонда в поддержку «Северного потока — 2».

Напомним, накануне парламент германской федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания большинством голосов поддержал идею регионального правительства по созданию экологического фонда. Его полное название — «Защита климата и окружающей среды MV». Учреждение фонда позволит защитить интересы участников российского проекта «Северный поток — 2».

Франц Клинцевич поддержал создание фонда. Он считает, что фонд поможет сохранить взаимоотношения с США, при этом позволит завершить строительство.

«Объединенная Европа и руководство пытаются спасти европейский бизнес, вложения, которые они сделали, компании, которые заинтересованы. Они понимают, что надо искать пути отхода, они не хотят ругаться с американцами и попасть в немилость, в то же время они понимают, что «Северный поток — 2» — это будущее», — заявил Клинцевич.

Политический деятель подчеркнул, что санкционный режим США не нарушается. Предполагается, что участники проекта будут взаимодействовать между собой именно через данную структуру, а не напрямую.

«Рано или поздно потребность в газе будет расти, а это энергетика, она движет экономику. Сегодня Европа не хотела бы быть аутсайдером, для них важны и «Турецкий», и «Южный», и «Северный поток — 2». Это все крайне важные составляющие, поэтому найден способ, на мой взгляд, где в легитимной форме можно апеллировать к тому, что хочет бизнес. Он работает, мы его поддерживаем, но санкции не нарушаем», — отметил собеседник ФАН.

Франц Клинцевич обратил внимание на то, что «Северный поток — 2» остается важной экономической составляющей не только для России, но и для всей Европы.

«Я думаю, некоторая часть американского бизнеса, которая видит эту борьбу не с точки зрения политики или попытки наказать Россию, а как банальную недобросовестную экономическую конкуренцию, будет давить. Другая американская политическая часть будет пытаться с этой темы съехать, понимая, что стабильность имеет большое значение. Поэтому, как я уже говорил, «Северный поток — 2» будет работать, это важная экономическая составляющая не только для России, но и для всей Европы», — рассказал экс-сенатор.

Ранее ФАН сообщил, что Nord Stream 2 AG приступает к прокладке труб российского газопровода «Северный поток — 2» в исключительной экономической зоне Дании с 15 января. Об этом сообщил регулятор. Для достройки планируется задействовать трубоукладчик «Фортуна». Помогать в реализации проекта будут также судна «Мурман», «Балтийский исследователь» и другие суда обеспечения. Для проведения безопасных работ передвижение и прочие манипуляции в строительной зоне будут запрещены на 200 метров в каждую сторону от прокладки труб.