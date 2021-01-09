Росгвардия рассказала о военнослужащих и сотрудниках, которые спасали попавших в беду

Сотрудники Росгвардии сняли видеоролик, рассказывающий о том, как росгвардейцы приходят на помощь людям в сложных жизненных ситуациях.

Подтверждая свой девиз «Всегда на страже», росгвардейцы не проходят мимо чужой беды и первыми оказываются там, где нужна помощь. Это происходит не только на службе, но и в выходные дни, и даже в отпуске.

«В видеоролике показаны самые яркие эпизоды, когда росгвардейцы рискуя жизнью, спасают людей из пожара, помогают утопающим, приходят на помощь на земле, на льду, с воздуха и под водой. Часто именно сотрудники Росгвардии с помощью технических средств и авиационной техники оказывают помощь в поиске заблудившихся в лесу детей, вывозят туристов с труднодоступных мест, оказывают первую медицинскую помощь пострадавшим в ДТП», — сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Важно отметить, что военнослужащие и сотрудники ведомства не считают себя героями, так как выполняют свой долг. Главная награда — искренняя благодарность людей, которых они спасают.